Праздничную акцию в День флага России запустят в 15 парках Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Праздничную акцию в честь Дня государственного флага России 22 августа запустят в 15 парках Москвы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосгорпарка.

"На территории 15 парков состоится тематическая акция, приуроченная к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Гостей парка ждут поздравления от аниматоров и памятные сувениры с 12:00 до 17:00", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что в праздничный день на каждой территории парка планируется раздать 3 500 сувениров с изображением государственного флага РФ.

"На территориях парков продолжают действовать ограничения. Поэтому аниматоры в масках и перчатках будет раздавать памятные сувениры на специальной стойке. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию. Рекомендовано иметь при себе средства индивидуальной защиты", - сообщили в пресс-службе.