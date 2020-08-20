В Москве 90% жилых домов подготовлены к новому отопительному сезону

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 90% жилых домов столицы подготовлены к новому отопительному сезону. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Работы по подготовке городских объектов к осенне-зимнему периоду вышли на финишную прямую, в настоящее время готовность жилых домов составляет 90%, по значимым социальным объектам мероприятия уже завершены. <...> Из-за эпидемиологической ситуации в этом году подготовительные работы стартовали на два месяца позже, но, несмотря на это, все они будут завершены в обычный срок - до 1 сентября", - сказал Бирюков.

По его словам, одно из основных направлений подготовительной работы - проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки, которые оперативно восстанавливают. Например, в прошлом году в ходе аналогичных мероприятий было отремонтировано более 13 тысяч таких участков, что позволило предотвратить повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - пояснил заммэра.

Бирюков также сообщил, что всего в подготовительный период запланировано проведение гидравлических испытаний на 16,5 тыс. км тепловых сетей. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут все городские службы. По линии тепло- и энергетических компаний отремонтировано 138 котельных, 8,6 тыс. тепловых пунктов, 851 силовая трансформаторная подстанция, более 56 км воздушных линий электропередачи.

"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тыс. км водопроводных и 4,5 тыс. км канализационных сетей и отремонтировали 249 пожарных гидрантов. В свою очередь, специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт более двух тысяч километров наружных газопроводов и реконструировали еще 35 км", - сказал Бирюков.

Заммэра также сообщил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе подготовят более 73 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, около 8,5 тыс. объектов социальной сферы и свыше 30 тыс. объектов экономики.

"В этом году в рамках подготовки к зиме на более 900 дорогах, общей площадью свыше 18 млн квадратных метров проведут ремонт, уберут колейность. В настоящее время уже выполнены работы по ремонту более 12 млн кв. м асфальтобетонного покрытия. Планируется завершить работы по восстановительному ремонту 31 мостового сооружения, где отремонтируют бетонные основания мостовых полотен с полной или частичной заменой гидроизоляции", - заключил Бирюков.