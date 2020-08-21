Цветочная ярмарка состоится 26-30 августа на ВДНХ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ярмарка цветов пройдет 26-30 августа в Москве на ВДНХ - на открытой площадке у фонтана "Каменный цветок" можно будет посетить шоу и мастер-классы по созданию флористических композиций, сообщила в релизе пресс-служба выставочного комплекса.

"Ярмарка "Цветы FEST" даст возможность профессионалам зеленой отрасли обменяться опытом и рассказать о своих достижениях, селекционерам - презентовать самые лучшие сорта цветов, овощных и плодовых культур, а садоводам-любителям и начинающим огородникам - почерпнуть новые идеи по обустройству загородных участков", - сказали в пресс-службе ВДНХ.

В экспозиции будут представлены срезанные и горшечные цветы, посадочный материал, аксессуары для флористики, садовые инструменты, инвентарь, средства защиты растений. А 26 августа в 14:30 агрономы и селекционеры расскажут об эффективных способах размножения травянистых пионов, в 16:00 - декоративно-лиственных пород. 27 августа в 16:00 состоится мастер-класс "200 лет американской и европейской селекции пионов", в 17:30 слушатели узнают о правилах подкормки и особенностях полива фиалок.

"Юные гости ВДНХ и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению флористических композиций и аксессуаров от Московского городского дворца детского творчества и детской общественной организации "Арт - Флора". Сохраняя лучшие традиции выставки, они представят 28 августа на площадке ярмарки ежегодный флористический показ "Демонстрация букетов, сделанных руками детей". Начало в 15:15", - говорится в сообщении.

Ярмарка пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях также масочно-перчаточный режим.