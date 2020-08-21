Реставрацию памятника "Солнечная система" проведут на ВДНХ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты отреставрируют памятник "Солнечная система" на ВДНХ. Летом 2020 года памятник потерял большую часть элементов, восстановлением которых и займутся реставраторы, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Монумент "Солнечная система" установили в 2008 году. Он посвящен запуску первого искусственного спутника Земли. Это скульптурная композиция, изображающая положение девяти планет Солнечной системы, включая Плутон. За 12 лет существования он несколько раз становился объектом хулиганских действий: планеты неоднократно лишались бронзовых орбит. Летом 2020 года памятник потерял большую часть элементов, восстановлением которых и займутся реставраторы", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что ремонтно-реставрационные работы пройдут в несколько этапов. Сначала модели орбит вылепят из пластилина по сохранившимся чертежам и фотографиям. Затем с них снимут силиконовые формы, которые, в свою очередь, используют для изготовления макетов из гипса и форм из воска. В финальной части работ будут отлиты бронзовые элементы. После реставрации восстановленные части памятника вернут на прежнее место. Окончание ремонта намечено на вторую половину 2021 года.