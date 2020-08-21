В дни форума "Армия-2020" из Москвы к парку "Патриот" назначили дополнительные поезда

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Дополнительные пригородные электрички и поезда "Ласточка" назначены для гостей и участников Международных армейских игр - 2020 и Международного военно-технического форума "Армия-2020", который с 23 августа по 5 сентября пройдет в КВЦ "Патриот". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"С 23 августа по 5 сентября между Москвой и парком "Патриот" начнут курсировать поезда "Ласточка". Из Москвы они будут отправляться своим ходом по электрифицированным путям, на станции Кубинка состав будет прицеплен к магистральному тепловозу ТЭП70БС, с которым он проследует до парка "Патриот" по неэлектрифицированному участку. Время в пути от Москвы до конечного пункта составит два часа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, с 27 по 29 августа Московская железная дорога совместно с компанией-перевозчиком назначает 29 дополнительных электропоездов на Белорусском и Киевском направлениях МЖД. На Киевском направлении 27 и 28 августа на участке Москва - Селятино назначено четыре дополнительных электрички, а 29 августа - девять. Кроме того, десяти электричкам продлен маршрут следования до станции Селятино, а семи скоростным поездам Москва - Калуга-1 назначена дополнительная остановка на станции Селятино.

Также на Белорусском направлении 27 и 28 августа на участке Москва - Кубинка-1 в рейсы выйдут четыре дополнительных электропоезда, а 29 августа между Москвой и станциями Кубинка-1, Голицыно назначено 12 дополнительных электричек, из них шесть экспрессов на участке Москва - Кубинка-1. Кроме того, 29 августа некоторым электричкам продлят маршрут до станции Кубинка-1, отсюда 27-29 августа до парка "Патриот" четыре раза в день будут курсировать рельсовые автобусы РА-2. Время в пути составит менее получаса. Добраться до парка "Патриот" от ж/д станций Кубинка-1 и Голицыно возможно также на автобусах, предусмотренных организаторами.

"Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих посетить форум "Армия-2020", заранее ознакомиться с расписанием движения электропоездов на Белорусском и Киевском направлениях. Изменения размещены на вокзалах, остановочных пунктах и на сайте ОАО "РЖД", - заключили в пресс-службе.