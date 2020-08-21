Онкологические учреждения Москвы подключат к ЕМИАС к концу года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Стационары скорой помощи и онкологические учреждения Москвы планируют подключить к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) к концу года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"На текущий момент внедрение клинической системы ЕМИАС ведется в 31 стационаре. В перспективе ЕМИАС будет внедрена во всех стационарах столицы. В первую очередь, ЕМИАС внедряется в скоропомощных стационарах и онкологических - планируется, что эти учреждения будут оснащены системой к концу 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В городе запущена программа по капитальному ремонту поликлиник, включающая 135 зданий. ЕМИАС уже внедрена во всех поликлиниках Москвы, включая те, где сейчас проводится ремонт. После ремонта врачи будут также работать в ЕМИАС, но уже на вновь созданной инфраструктуре. Основная площадка для внедрения новых медицинских технологий - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Среди детских больниц таким базовым объектом является Морозовская детская больница.

Использование ЕМИАС делает рабочие процессы прозрачными. Наличие цифровых документов позволяет сократить время, необходимое для принятия решения, за счет обмена информацией между врачами и диагностами. При необходимости для обсуждения вопросов можно привлекать специалистов центров компетенции. Система ЕМИАС дает возможность эффективнее организовать работу приемного отделения и оперблока, управлять потоками пациентов и планированием операций. Кроме того, единая система, используемая в поликлиниках и стационарах, обеспечивает преемственность данных при ведении истории болезни пациента.

"Важную роль сыграл ЕМИАС и в работе ковидного стационара - система позволила исключить бумажный документооборот, тем самым обеспечив безопасный и своевременный обмен информацией между лечащими врачами и диагностами", - добавили в пресс-службе.

ЕМИАС в медучреждениях

Всего в столице шесть стационаров подключены к этой системе. Первым стационаром, подключенным к ЕМИАС, стал Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также к системе присоединилась клиническая больница № 15 имени О. М. Филатова, Морозовская детская больница, больница имени И. В. Давыдовского, городская клиническая больница № 67 имени Л. А. Ворохобова и городская клиническая больница № 24.

ЕМИАС это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства столичного здравоохранения. К системе подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения города и часть стационаров, она также доступна бригадам скорой и неотложной помощи.