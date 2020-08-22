В Москве в субботу ожидается небольшая облачность и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 25 градусов ожидаются в субботу в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 23-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.