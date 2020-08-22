Волонтеры раздали жителям и гостям Москвы 50 тыс. ленточек российского триколора

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Добровольцы раздали в субботу москвичам и гостям столицы порядка 50 тыс. ленточек российского триколора. Так волонтеры решили поздравить их с Днем Государственного флага Российской Федерации, сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

"В День Государственного флага волонтеры Москвы подарили около 50 тыс. лент с российским триколором. Акция проходила в течение 6 часов на 40 точках: с 11:00 на главных площадях, проспектах и бульварах города, возле памятников, парков и культурных центров, а также вокзалах символ праздника раздавали 200 добровольцев. К акции волонтеров Москвы присоединился совет транспортной молодежи: ребята раздавали ленты на станциях метро и в общественном транспорте", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, представители совета транспортной молодежи от столичной подземки, ГУП "Мосгортранс" и ЦОДД раздали в московском транспорте флажки с триколором пассажирам и водителям: 10 тыс. флажков получили пассажиры метро, трамваев, электробусов и водители личных авто.

"Когда есть возможность поделиться с горожанами какими-либо памятными сувенирами, лентами, значками и чем-то другим, волонтеры с удовольствием делают это. Внутри добровольческого движения участников подобных акций мы называем волонтерами настроения. И мы очень рады, что после сложнейшего этапа пандемии волонтеры возвращаются в привычный график с большим количеством событий, в том числе и таких акций", - отметил директор Ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

По его словам, волонтеры традиционно поздравляют жителей Москвы со знаковыми праздниками: раздают георгиевские ленты и музыкальные диски в преддверии майских торжеств, вместе с актерами дарят цветы девушкам и женщинам 8 марта, вручают памятные сувениры во время городских событий.