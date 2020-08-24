Проект #Москвастобой составил карту гастрономических мест в столице

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проект #Москвастобой запустил карту с крупными и оригинальными гастрономическими местами столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Москва - город культурного, архитектурного и, безусловно, гастрономического многообразия. В столице есть множество мест, где можно попробовать как традиционную русскую кухню, так и блюда народов России и зарубежных стран. Все более популярным становится новый формат гастрономического отдыха - фудмоллы и фудкорты - крупные гастрономические пространства, объединяющие ресторанные комплексы и самые разные познавательно-развлекательные активности: фестивали, вечеринки, концерты и многое другое. Проект #Москвастобой составил топ ярких гастрономических локаций на карте города", - сказал собеседник.

Например, открывшийся в 2019 году крупнейший в Европе фудмолл "Депо" на Лесной. Расположенный на территории бывшего Миусского трамвайного парка гастрономический центр площадью 11 тыс. кв. метров предлагает посетителям 75 ресторанных точек, где представлена кухня всего мира. Гостям доступна просторная летняя терраса, а сделать отдых более приятным позволит живая музыка.

"В подборке также можно прочесть о фудмаркете StrEAT, расположенном в здании бывшего завода "Динамо", где проходят танцевальные вечеринки. А еще узнать о гастрономическом пространстве "Вокруг света", в котором доступна анимационная программа для детей", - сказали в комитете.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы. Посетителям сайта доступно более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу.