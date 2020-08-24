В Москве более 900 пар поженятся на День города

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 900 пар планируют пожениться в Москве 5-6 сентября - во время празднования Дня города. В отделах ЗАГС можно будет сделать и моментально распечатать фотографии, а марш Мендельсона заменить гимном Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления ЗАГС.

"На День города 5-6 сентября в Москве поженятся более 900 пар. Помимо отделов ЗАГС и Дворцов бракосочетаний, торжественные церемонии будут проходить на необычных площадках: в московском планетарии, "Москвариуме", на стадионах "Спартак", "Лужники" и в других знаковых местах столицы. Тематически украшенные улицы и атмосфера праздника позволят новобрачным получить яркие, запоминающиеся снимки и особые впечатления", - говорится в сообщении.

В этом году День города - самый популярный праздник у московских молодоженов. При этом больше всего новых семей в столице появилось 1, 8 и 15 августа. А самыми популярными свадебными датами 2020 года остаются 20 и 22 февраля - в дни с "магическим" сочетанием двоек создали семьи более 1,7 тыс. пар.

В настоящее время посетить отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания для подачи заявления на регистрацию брака можно без предварительной записи. Для этого необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и квитанцию об оплате госпошлины.