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На станции Лось Ярославского направления МЖД открылась новая платформа

В ходе реконструкции на платформе заменили фундамент и покрытие, установили навес, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения, а также установили павильон с турникетами и кассами

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новая платформа открылась для пассажиров на остановочном пункте Лось Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги останавливаются для посадки и высадки пассажиров у новой островной платформы № 2 остановочного пункта Лось", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе реконструкции на платформе полностью заменили фундамент и покрытие, установили навес для защиты от непогоды, смонтировали информационное табло, систему аудиооповещения, обновили систему освещения. Также на платформе установлен павильон с турникетами и кассами.

"Реконструкция остановочного пункта проведена в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" по развитию Ярославского направления МЖД", - заключили в пресс-службе.

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