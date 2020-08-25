В Москве в 2020 году не планируют сокращать численность групп в детских садах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество детей в группах детских садов Москвы сокращать не планируют. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего в дошкольные образовательные учреждения примут почти 450 тыс. детей. Специально к новому учебному году были отремонтированы и обеспечены новым оборудованием действующие детские сады.

"В новом учебном году дошкольные отделения продолжат свою работу в традиционном формате, но, разумеется, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В настоящее время в дошкольных группах особое внимание уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Дошкольные группы изолированы друг от друга, то есть все занятия у ребят проходят либо в их группе, либо на открытом воздухе отдельно от воспитанников других групп. Сокращать число детей в группах не планируется", - рассказал собеседник агентства.

По данным департамента, во всех дошкольных группах ежедневно проводится тщательная уборка с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.

"Все сотрудники и воспитанники будут обеспечены масками и перчатками. Однако хотели бы отметить, что обучающиеся могут по желанию использовать средства индивидуальной защиты", - пояснили в департаменте.

Также на данный момент принято решение, что родители московских школьников и дошкольников могут находиться на территории образовательного учреждения только в масках.

По данным Комплекса градостроительной политики, всего с 2011 года в Москве было построено 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 246 объектов построены за счет городского бюджета, 136 - за счет инвесторов. С начала 2020 года введены в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школьных зданий. 1 сентября 2020 года первых учащихся примут 18 новых детских садов и школ, где смогут обучаться 2 565 дошколят и 5 025 школьников.

О питании

Как отметили в пресс-службе департамента, в дошкольных группах дети получат ежедневное пятиразовое бесплатное питание.

"Рацион включает все полезные для растущего организма вещества и формируется с учетом сезонности, калорийности и возраста ребят. При этом родители всегда могут внести свои предложения по формированию нового меню на заседании управляющего совета", - пояснили в пресс-службе.

За питанием следят специалисты образовательных организаций, Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы, а также МосГика. К ассортименту и качеству продуктов установлены жесткие требования, а работу поставщиков питания проверяют санитарные врачи, технологи, эксперты саморегулируемой организации.

Ранее сообщалось, что льготное питание с 1 сентября в Москве будут получать около 20% школьников. В настоящее время проводится прием заявлений на предоставление льготного питания. Заявки принимаются через официальный сайт мэра Москвы.

Советы педагогов

Как рассказала ТАСС воспитатель школы № 2033 Анна Кондратенкова, совсем маленьких детей, которые впервые пойдут в дошкольное образовательное учреждение, необходимо начинать готовить к 1 сентября заранее.

"Необходимо научить малыша навыкам самообслуживания и самостоятельности. Кроме того, чтобы ребенок легче проходил период социальной адаптации, необходимо гулять с ним на детских площадках, посещать кружки. Нужно понимать, что в самом начале малышу будет тяжело, поэтому стоит больше его целовать и обнимать его, чтобы он не чувствовал себя брошенным. Больше бывать вместе в выходные", - сказала Кондратенкова.

В свою очередь воспитатель школы № 444 Любовь Левина обратила внимание, что социализация ребенка - это очень важный процесс, который у каждого проходит индивидуально.

"Поэтому родителям необходимо успокоиться и учитывать, что адаптация может занять достаточно длительное время. В этом случае помогает доверие между родителем и педагогом", - пояснила она.