Число кандидатов в муниципальные депутаты двух округов Москвы сократилось до 26 человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число кандидатов в муниципальные депутаты двух округов столицы сократилось с 28 до 26 человек, двое отозвали свои кандидатуры. Об этом сообщил в ходе рабочего заседания общественного штаба по наблюдению за довыборами депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Проведен самый первый и самый сложный для кандидатов этап - выдвижение и регистрация. На сегодняшний день ясно, что в бюллетень включены в Бабушкинском муниципальном образовании 15 кандидатов, в Марьине - 11 кандидатов. При этом зарегистрировано было 28 кандидатов, но двое отозвали свои кандидатуры. Отказано в регистрации 11 кандидатам, четверо утратили статус, один кандидат снял свою кандидатуру на этапе регистрации", - сказал Ермолов.

Он добавил, что 2 сентября начинается досрочное голосование за муниципальных депутатов для тех, кто не сможет прийти на свой избирательный участок 13 сентября. Также при проведении дополнительных выборов будет проводиться дистанционное электронное голосование 11-12 сентября, регистрация для участия в нем открыта на портале mos.ru. По словам Ермолова, при проведении как досрочного, так и основного голосования будут обеспечены меры санзащиты в отношении членов избиркомов и избирателей, в также меры общественного порядка.

"Городской комиссией также принято решение, поддерживающее обращения избирательных комиссий муниципальных образований о применении комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на всех 30 избирательных участках в день голосования будут установлены такие комплексы, подсчет голосования и составление протоколов будет обеспечиваться в систематизированном режиме. Кроме того, будет обеспечено видеонаблюдение в ходе голосования, что тоже позволяет снизить различные риски, иногда встречающиеся на избирательных участках", - сказал Ермолов, отметив, что считает необходимым присутствие наблюдателей в дни голосования и при составлении протоколов.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать электронно. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование пройдет досрочно - с 8:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru.