Новый стандарт работы администраторов поликлиник разрабатывают в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники МФЦ помогают разрабатывать новый стандарт работы администраторов поликлиник в Москве. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С этого года мы начинаем новый проект распространения стандартов клиентской структуры, искреннего сервиса на администраторов московских поликлиник. <...> Сотрудники МФЦ вместе с сотрудниками поликлиник разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник", - сказала Ракова.

По ее словам, новый стандарт это не только новое пространство, новая мебель, дизайн, а, в первую очередь, приветливый персонал, душевная обстановка и все то, что позволяет человеку чувствовать себя в поликлинике комфортно и удобно. Очень важно, чтобы администратор смог быстро записать пациентов ко всем необходимым врачам, они также должны быть готовы ответить на любой вопрос и решить проблему человека.

"Сотрудники центров "Мои документы" оказали беспрецедентную помощь городу в процессе борьбы с коронавирусом. Именно благодаря тому, что сотрудники могли очень быстро переориентироваться на любую функцию, мы смогли буквально за несколько дней развернуть мощный колл-центр, который позволял нам принимать более 40 тыс. звонков в день. Именно благодаря им мы смогли сделать так, чтобы москвичи оставались дома. Мы очень благодарны всем сотрудникам МФЦ за эту проделанную работу", - добавила Ракова.