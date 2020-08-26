Более 370 реконструкторов подготовят историческую программу для Дня города в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Более 370 реконструкторов исторических эпох и событий представят свои программы в Москве в честь Дня города 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"На четырех площадках праздника - в музее-заповеднике "Коломенское", Измайловском парке, парке "Митино" и Парке Победы в Зеленограде - порядка 370 реконструкторов, настоящих энтузиастов своего дела, воссоздадут антураж разных эпох от XVII до середины XX века", - говорится в сообщении.

Площадки будут работать с 10:00 до 22:00. Посетить их смогут все желающие.

"Площадка в музее-заповеднике "Коломенское" преобразится в слободу XVII века, "населенную" представителями элитного военного подразделения - московскими стрельцами. Расхаживая по площадке, они продемонстрируют смотр государева войска, марши, различные маневры и технику владения оружием - бердышами, мушкетами, саблями, пиками", - говорится в сообщении.

Перенестись в начало XIX века можно будет в Измайловском парке. Там разобьют свои лагеря реконструкторы в образе русских и французских военных времен Отечественной войны 1812 года. Главная программа на этой площадке - воссоздание сражения на Березине. В парке "Митино" можно будет познакомиться с начальным этапом Первой Мировой войны.