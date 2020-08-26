В Московском зоопарке родились четыре детеныша ската-хвостокола

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре детеныша речного ската-хвостокола появились на свет в Московском зоопарке. Малыши сейчас плавают в общем бассейне вместе со взрослыми, сообщила в среду пресс-служба зоосада.

"У нас родились две самочки и два самца ската-хвостокола. В длину они были около 10 см. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.