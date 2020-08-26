В Московском зоопарке родились четыре детеныша ската-хвостокола

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре детеныша речного ската-хвостокола появились на свет в Московском зоопарке. Малыши сейчас плавают в общем бассейне вместе со взрослыми, сообщила в среду пресс-служба зоосада.
"У нас родились две самочки и два самца ската-хвостокола. В длину они были около 10 см. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.
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ЯДОВИТ И ПРЕКРАСЕН. В ЗООПАРКЕ РОДИЛИСЬ МАЛЫШИ СКАТА-ХВОСТОКОЛА Четыре детеныша речного ската-хвостокола появились на свет еще в начале лета. Сейчас малыши подросли, окрепли и плавают в общем бассейне вместе со взрослыми. У нас родились 2 самочки и 2 самца ската-хвостокола. В длину они были около 10 см. Их пол мы определили, когда малышам был примерно месяц. С первых минут жизни скаты абсолютно самостоятельны и не нуждаются в родительском уходе. Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. В природе скаты растут всю жизнь, взрослые животные достигают в длину 80 см. Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни. В природе скаты питаются небольшой рыбой, а также ракообразными, моллюсками и насекомыми. В Зоопарке их кормят креветками, мидиями, кальмарами и рыбой – горбушей или кетой. В нашем Зоопарке скаты-хвостоколы живут около 5 лет, увидеть взрослых рыб, а также малышей можно в Экзотариуме на Новой территории.
Размеров взрослого животного скаты достигнут примерно в 3-4 года. Хвостоколы обитают в пресных водах Южной Америки. Их хвост имеет форму кнута с ядовитым жалом на конце. Яд ската действует на рецепторы, усиливая болевые ощущения, поэтому укол ската очень болезненный, но редко представляет опасность для жизни. В природе скаты питаются небольшой рыбой, а также ракообразными, моллюсками и насекомыми. В зоопарке их кормят креветками, мидиями, кальмарами и рыбой - горбушей или кетой.
Увидеть взрослых рыб, а также малышей можно в "Экзотариуме" на Новой территории зоопарка.