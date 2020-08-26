"Золотые комнаты" городской усадьбы Демидова в Москве признаны исторической ценностью

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Департамент культурного наследия города Москвы утвердил предмет охраны городской усадьбы Демидова. Исторической и художественной ценностью признаны Голубая, Малиновая и Изумрудная гостиные, которые называют "золотыми комнатами", сообщили в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"После проведения научных исследований эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов и интерьеров главного дома, двух флигелей, а также ограды архитектурного комплекса бывшей городской усадьбы Демидова. Главные сокровища особняка - это Голубая, Малиновая и Изумрудная гостиные, их еще называют "золотыми комнатами". Дело в том, что стены, двери и окна парадных помещений украшены деревянной резьбой, покрытой сусальным золотом. Именно благодаря богатому декору гостиных особняк с XVIII века и по сей день называют демидовским дворцом", - приводят слова главы департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что в предмет охраны вошла и мебель XVIII-XIX веков. Это, например, кресла, банкетки, диваны, столики, деревянные столы и скамьи, шкафы для учебных пособий, библиотечные шкафы, а кроме того, люстры, светильники и бра. Специалисты также подтвердили ценность архитектурно-художественного оформления ограды с воротами конца XVIII - начала XIX века. В перечень ее ценных элементов сооружения вошли пилоны ворот, белокаменные колонны с вазонами и металлическая решетка.

Главный фасад трехэтажного особняка украшает шестиколонный портик с треугольным фронтоном. Первый этаж отделан прямоугольным рустом. Центральные окна второго этажа украшают треугольные сандрики на консолях. Также фасады декорированы лепными медальонами и розетками. Сегодня усадьбу занимает Московский государственный университет геодезии и картографии. Архитектурный ансамбль обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.