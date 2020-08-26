Медики в Москве воспользовались правом на бесплатную парковку более 34,2 тыс. раз

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Парковки на улицах Москвы сделали бесплатными для медиков и волонтеров во время пандемии. Врачи воспользовались ими более 34,2 тыс. раз, сообщается в среду в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Чтобы поддержать медиков и волонтеров во время борьбы с эпидемией, мы сделали для них парковки на улицах Москвы и на городских парковках со шлагбаумами до конца года бесплатными. За все время (с весны) медики воспользовались льготой более 34,2 тыс. раз", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, волонтеры воспользовались бесплатной парковкой около 3,6 тыс. раз. При возникновении вопросов, связанных с бесплатной парковкой для медиков, следует обращаться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы по номеру +7 (495) 870-72-95.

C 13 апреля парковка для врачей и медицинского персонала городских клиник, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, стала бесплатной. Также для них есть возможность оставлять автомобили и на городских стоянках со шлагбаумом.