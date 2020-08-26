Эксперт: Москва отказалась от троллейбусов в соответствии с мировыми тенденциями

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Большинство крупных городов мира уже отказались от использования троллейбусов, перейдя на другой электротранспорт, теперь и Москва сняла их с маршрутов и пустила электробусы, тем самым сделав важный шаг для развития города. Об этом сообщил в среду ТАСС директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "ТАМА" Норайр Блудян.

"Троллейбус прекрасно справлялся с перевозкой пассажиров в прошлом веке, но время его уходит. Москва движется с мировыми тенденциями. Подавляющее большинство стран мира уже отказались от использования троллейбуса. Отдав предпочтение другому городскому электротранспорту - метрополитену, трамваю и теперь - электробусу. На мой взгляд, замена троллейбусов на электробусы - необходимый шаг для развития города", - сказал Блудян.

По его словам, в будущем при переходе полностью на электрический автобусный парк можно будет приблизиться к нулевому уровню выбросов вредных веществ в атмосферу.

"Конечно, это процесс очень и очень длительный. Электробусы пока еще считаются развивающимися технологиями и имеют другие эксплуатационные характеристики и характеристики технического обслуживания, чем традиционные автобусы. Но даже сейчас у него множество преимуществ перед теми же троллейбусами: он и экономичнее, и безопаснее, и намного быстрее", - добавил Блудян.

Ранее генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов сообщил ТАСС, что в Москве останется лишь один троллейбусный маршрут, который свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу. По остальным маршрутам поедут электробусы и автобусы.

Сегодня в Москве 36 электробусных маршрутов. Электрический транспорт курсирует на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре столицы.