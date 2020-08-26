Пробки в Москве достигли девяти баллов вечером в среду

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 19:05 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу и местами на Третьем транспортном кольце.

"Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической, Шлюзовой и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспектах Мира и Академика Сахарова, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД", - отмечается на портале.

Затруднения движения также наблюдаются на Большом Москворецком, Большом Каменном и Крымском мостах.