В ближайшие дни ливней в Москве не ожидается

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ливни и потопы не прогнозируются в ближайшие дни в Москве, однако небольшие дожди будут в четверг и пятницу (27-28 августа). Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Существенных осадков не ожидается в ближайшие дни. Будут совершенно небольшие дождики сегодня, завтра. Как вчера, конечно, не ожидается", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ливень в среду был связан с прохождением холодного фронта через Москву. "Он проходил в самое теплое время суток, поэтому произошло обострение этого фронта", - пояснил метеоролог.

В большинстве районов Москвы и Подмосковья 26 августа выпало 15-18 мм осадков за 12 часов, но в отдельных районах столицы выпало до 39 мм осадков, что привело к потопам.