Участок Рублево-Успенского шоссе перекроют в утренние часы с 1 октября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участок Рублево-Успенского шоссе на пересечении с МКАД полностью перекроют в утренние часы с 1 октября для проведения капремонта. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"На внутренней стороне 60-го км МКАД (в районе пересечения с Рублево-Успенским шоссе) перекрыта 1 полоса движения до 19 декабря, - там проводят капитальный ремонт. На соседнем участке (Рублево-Успенское шоссе 2-9 до 60 км МКАД, 4А) полностью перекроют движение с 1 октября до 19 декабря", - говорится в публикации.

Там уточняется, что полное перекрытие участка Рублево-Успенского шоссе запланировано с 01:30 до 05:30. Участок МКАД на ранее указанный период будет перекрыт круглосуточно.