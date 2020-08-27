Инновационный центр "Долина Менделеева" может появиться на северо-западе Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Научно-технологический центр "Долина Менделеева" планируют построить на площади 2,2 га в московском районе Северное Тушино. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 августа 2020 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: ул. Героев Панфиловцев, вл. 20, корп. 1 (СЗАО)", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, чьи слова приводятся в сообщении, на земельном участке площадью 2,2 га. может разместиться научно-технологический центр "Долина Менделеева". Заказчиком строительства объекта выступает ФГБОУ "РХТУ им. Д. И. Менделеева".

Общая поэтажная площадь центра составит более 28,1 тыс. кв. м. Он будет включать в себя два корпуса, высота зданий не превысит 25 м. Также проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Кроме этого, часть указанного участка занимают корпуса Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, которые будут сохранены при строительстве инновационного центра.