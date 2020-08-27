Загруженность дорог в Москве достигла 9 баллов из 10 возможных

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пробки на автомобильных дорогах Москвы достигли вечером в четверг девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 18:50, движение особенно затруднено по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца.

Скорость автомобильного потока также снижена на Тверской и Большой Никитской улицах, некоторых участках набережных, центральных улицах города по направлению в область, на проспекте Мира, шоссе Этузиастов, Ленинском, Ленинградском и Волоколамском проспектах. Кроме того, движение затруднено на вылетных магистралях, юго-западе и юго-востоке МКАД.