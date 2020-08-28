В Москве внедрили новую методику диагностики рака предстательной железы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Уникальный метод диагностики рака предстательной железы стал доступен в клиниках столицы. При исследовании пациенту вводят препарат на основе фтора, который распределяется по организму и избирательно оседает на раковых клетках, об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Столичным пациентам теперь доступно уникальное не только для Москвы, но и для России исследование, которое помогает эффективно выявлять метастазы и очаги рака предстательной железы. ПЭТ/КТ - позитронно-эмиссионная и компьютерная томография в сочетании с новым радиофармпрепаратом "Фтор-18-ПСМА", которая позволяет вычислить опухолевые клетки рака предстательной железы, где бы они ни находились. На обследование пациентов направляют специалисты центров онкологической помощи и первичных онкологических отделений в городских поликлиниках. На сегодня это исследование получило широкое распространение в развитых странах и стало доступно в Москве", - приводятся в сообщении слова главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения города Москвы, директора Центра диагностики и телемедицины Сергея Морозова.

Новый вид диагностики доступен москвичам с подозрением на рецидив рака предстательной железы бесплатно, проводится в рамках программы ОМС по направлению врача Центра амбулаторной онкологической помощи либо онкологического отделения городской поликлиники, в которой наблюдается пациент.