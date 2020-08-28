В Москве выделят 11 грантов технологичным компаниям на развитие инновационных проектов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комиссия Московского инновационного кластера выделит 11 грантов на реализацию комплексных инновационных проектов, сообщила в пятницу заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она уточнила, что прием заявок на поддержку длился три месяца.

"Комиссия приняла решение о выделении грантов 11 технологичным компаниям города. Суммарно они получат более 400 млн рублей на развитие своих инновационных проектов", - сказала она.

По словам Сергуниной, всего московским предпринимателям уже подтверждено свыше 1,25 млрд рублей выплат по различным субсидиям и грантам. На данный момент одобрены заявки более чем от 800 организаций, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Рассмотрение заявок по целому ряду городских программ поддержки продолжается.

В конкурсную комиссию по присуждению грантов для реализации комплексных инновационных проектов вошли представители Фонда "Московский инновационный кластер", столичных технопарков, Московской торгово-промышленной палаты, аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

"Комиссией были рассмотрены 44 заявки. Эксперты учитывали новизну и уникальность разработок, их конкурентные преимущества и социально-экономический эффект от их реализации в столице", - пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Организации-получатели грантов работают над проектами в перспективных областях, таких как информационные технологии, медицина, кибербезопасность, микроэлектроника, новые материалы. С помощью выплаты технологичные предприятия Москвы могут частично компенсировать покупку, реконструкцию или ремонт объекта недвижимости, приобретение оборудования, программного обеспечения, покупку прав интеллектуальной собственности.