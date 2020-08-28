Детеныш северного морского котика родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Северный морской котик родился в Московском зоопарке. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Рождение детеныша северного морского котика - для нас очень радостное и важное событие, так как они редко размножаются в неволе. У нашей самочки Юшки это уже третий малыш, она опытная мама и с большой заботой относится к потомству. Зоологи уже определили, что родился мальчик. До пяти месяцев он будет питаться материнским молоком, но через некоторое время начнет пробовать рыбу и кальмаров", - приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Шерсть детеныша значительно темнее, чем у взрослых животных, но уже после первой линьки, которая случается в три-четыре месяца, его мех станет серебристо-серым. Мех северных морских котиков очень теплый, прочный и прекрасно отталкивает воду.

"В зоопарке живет большая семья северных морских котиков. Глава семейства - 15-летний самец по кличке Пират, остальные члены группы - две взрослые самки Юшка и Спарта, самочка-подросток Дори и малыши Роджер и Грейс", - говорится в сообщении.