Почти 520 долгостроев ликвидировано в Москве с 2011 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Почти 520 объектов незавершенного строительства ликвидированы в Москве с 2011 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

"В 2011 году по указанию мэра Сергея Собянина при департаменте была сформирована Оперативная группа по ликвидации долгостроя. Перечень рассматриваемых на Оперативной группе объектов незавершенного строительства ежегодно актуализируется и в итоге насчитывает 781 объект, из которого к настоящему времени по 519 вопросы решены", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

Он добавил, что только с начала 2020 года в столице стало на 18 долгостроев меньше. Три объекта введены в эксплуатацию, на девяти - возобновлено строительство, среди них учебный корпус государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "МАТИ" на Оршанской улице, учебно-лабораторные корпуса на проспекте Вернадского, еще на шести участках конструкции демонтированы и территории благоустроены, подчеркнул Левкин.

Он напомнил, что в рамках актуализации в список объектов незавершенного строительства попадают площадки, где строительство не ведется более двух лет.