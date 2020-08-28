График движения поездов на Ярославском направлении МЖД изменится в начале сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в начале сентября в связи с путевыми работами. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЖД.

"В ночь с 1 на 2 и с 4 на 5 сентября изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Это связано с путевыми работами на станции Москва-Ярославская. Технологические "окна" назначены преимущественно на ночное время с 20:30 до 04:40 и с 22:30 до 04:40 соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в часы работ 1 и 2 сентября из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Пушкино и Александров, 4 и 5 сентября - две электрички на участке Пушкино - Москва. У нескольких пригородных поездов изменится время отправления и прибытия. Во время работ часть поездов проследует без остановок от Москвы до Лосиноостровской.