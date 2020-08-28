Жители двух районов Москвы смогут принять участие в программе "Миллион призов"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители столичных районов Марьино и Бабушкинский, которые примут участие в муниципальных выборах в сентябре, смогут получить сертификаты на товары и услуги по программе "Миллион призов", сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве начался новый этап программы "Миллион призов". Присоединиться к проекту могут жители города, принявшие участие в выборах депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский", - говорится в сообщении.

Стать участником программы и розыгрыша призов смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования. Избиратель, пришедший на офлайн-голосование, получит сертификат с уникальным номером, который необходимо будет направить в СМС-сообщении на номер 7377, чтобы стать участником программы.

"12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его необходимо ввести в специальное поле (активировать) на странице программы "Миллион призов". <…> Первый розыгрыш проведут 12 сентября в 22:00", - отмечается в материале. Победители программы смогут обменять специальные баллы на поощрения с 13 октября по 31 декабря.

Сейчас на сайте программы "Миллион призов" доступно более 220 различных поощрений. Потратить баллы можно в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, а также при покупке билетов в музеи, посещении выставок и других культурных площадок. Кроме того, перечислить баллы можно 13 благотворительным фондам. Приз может быть номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. По решению Мосгоризбиркома, онлайн-голосование на портале mos.ru пройдет досрочно - с 08:00 11 сентября и до 20:00 12 сентября. С 29 июля по 7 сентября ведется прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании. 13 сентября - в основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления - можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.