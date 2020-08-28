Кафе и ресторанам в Москве порекомендовали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Москве в ближайшее время, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России, <...> просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до 15 м/с в ближайший час и до вечера пятницы. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями. Автомобиль лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а детей не оставлять без присмотра.