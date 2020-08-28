Более 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов приступят к учебе в Москве 1 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов начнут новый учебный год 1 сентября в городских и частных образовательных учреждениях столицы. Об этом сообщается в материалах столичного департамента образования и науки к городскому открытому августовскому педагогическому совету.

"Прогноз численности обучающихся на 1 сентября. В образовательных организациях департамента науки и образования Москвы: 435 тыс. дошкольников, 1,035 млн школьников, 106 тыс. студентов колледжей и городского педагогического университета. В частных образовательных организациях: 6,7 тыс. дошкольников и 27,3 тыс. школьников", - говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что, согласно требованиям Роспотребнадзора, для разграничения потоков учащихся школы подготовили особое расписание, а линейки пройдут только в первых классах. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.

Кроме того, учреждения должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, проводить санитарную обработку помещений, а в столовую пускать по особому графику. При этом учебный процесс будет идти в обычном режиме.