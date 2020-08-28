Обучающий курс на базе VR помог учесть особенности пар на бракосочетаниях в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Образовательный курс на основе технологий виртуальной реальности (VR-технологии) помогает ведущим в столичных ЗАГС сделать торжественные церемонии индивидуальными и оперативно реагировать на любые нештатные ситуации. Об этом сообщила в пятницу журналистам и.о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Программа настраивает [сотрудников ЗАГС] на изменения, на прорыв - сделать церемонию актуальной, современной, яркой, запоминающейся, то есть такой, которую любит молодежь. И, безусловно, учим индивидуальному подходу к разным возрастным группам молодоженов. Во всех нештатных ситуациях мы. в первую очередь, ориентируемся на защиту жизни и здоровья наших гостей. <...> На сегодняшний день разработаны 13 ситуаций, при которых сотрудники ЗАГС могли бы правильно оценить обстановку на церемонии бракосочетания и принять правильное решение", - сказала она.

Разработчик курсовой программы, начальник управления развития госуправления Университета правительства Москвы Ольга Чернышева рассказала, что среди частых нештатных ситуаций - шуточный или фактический отказ жениха, плохое самочувствие кого-либо из присутствующих или начавшиеся роды у невесты. "Обучение с использованием VR-очков позволит сотрудникам ЗАГС совмещать стандарты проведения торжественной церемонии с учетом особенностей пар, а также покажет варианты безошибочного правильного выбора", - уточнила она.

Продолжительность курса - 72 часа, часть времени отведена VR-тренажерам. Программа включает отработку алгоритмов решения нестандартных ситуаций и сценариев, которые могут возникать во время проведения торжественной церемонии. В интерактивном видео можно экспериментировать с разными вариантами поведения, чтобы в реальной ситуации сразу принять верное решение. До конца года планируется обучить всех ведущих торжественных церемоний в Москве - более 200 человек, из них 65 уже прошли курс.

Как сообщил журналистам ректор Университета правительства Москвы Василий Фивейский, на базе таких тренажеров возможно создание программ для работы с населением в других сферах - жилищно-коммунальные и государственные услуги, инспекция по контролю за объектами недвижимости и прочие, где важна ориентация на клиента.