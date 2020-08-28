Пробки в Москве достигли 8 баллов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне непогоды, на протяжении всего дня местами в столице идет дождь.

По данным на 17:10 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспектах Мира и Академика Сахарова, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде и усилении ветра до 15 м/с в ближайший час и до вечера пятницы. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями. Автомобиль лучше парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а детей не оставлять без присмотра.