Дептранс Москвы запустил мобильное приложение с бесплатными книгами

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта совместно с Национальной электронной библиотекой запустили мобильное приложение "Свет" с бесплатными книгами. На данный момент пользователям доступно около 1 тыс. произведений, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы ведомства.

"До 1 сентября остаются считанные дни, и Московский транспорт уже готов к Дню знаний. Вместе с Национальной электронной библиотекой мы запускаем новое мобильное приложение "Свет" со свободным доступом к книгам, которые уж точно должен прочитать каждый", - говорится в сообщении.

Пользователям приложения доступна мотивационная программа по прочтению книг. Например, можно установить количество страниц, которые необходимо читать в день. Кроме этого, можно узнать дополнительную информацию и пройти тест о книге.

Сейчас в приложении находятся около 1 тыс. произведений, которое будет пополняться не только книгами, но и спектаклями, фильмами, музыкой.