Более 100 стартапов запустили в 2020 году участники программы "Бизнес-уик-энд" в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Триста выпускников заключительного этапа молодежной образовательной программы "Бизнес-уик-энд" в Москве зарегистрировали 120 бизнес-проектов, сообщает в субботу официальный портал мэра и правительства Москвы.

"Бизнес-уик-энд" подводит первые итоги 2020 года. Триста выпускников заключительного этапа программы зарегистрировали 120 бизнес-проектов. Среди участников курса "Акселератор" - ученики старших классов и студенты вузов, которые изучают основы ведения бизнеса параллельно со школьной и университетской программой", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, слова которой приводит портал, больше 400 участников "Бизнес-уик-энда" в нынешнем сезоне - люди 16-17 лет, это примерно 10% всех слушателей. "Причем многие из них не просто интересуются предпринимательством, а всерьез настроены открыть и развивать свое дело. Конечно, мы будем поддерживать их и поможем сделать первые шаги к своей цели", - отметила она.

Бесплатный проект "Бизнес-уик-энд" по обучению молодежи основам ведения бизнеса реализуется столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития. Он включает в себя однодневные вводные тренинги, тренинги по выбору ниши, а также обучающие курсы "Преакселератор" и "Акселератор".

"В рамках таких образовательных программ молодые москвичи знакомятся со всей системой помощи предпринимателям в столице, - цитирует портал руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина. - Открывая ИП или регистрируясь в качестве самозанятого, они уже понимают, что смогут рассчитывать на комплексную поддержку - от получения информации и нужных навыков до предоставления грантов и субсидий".

С момента запуска "Бизнес-уик-энда" в октябре 2018 года в его мероприятиях приняли участие более 70 тыс. молодых москвичей.