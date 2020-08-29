Проезд от Звонаревского до Сандуновского переулка перекроют 2-3 сентября из-за киносъемок

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Участок местного проезда в Москве от Звонаревского переулка до Сандуновского переулка полностью перекроют 2-3 сентября в связи с проведением киносъемок. Об этом сообщил в субботу Информационный центр столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Полное перекрытие в связи с проведением киносъемок на дубли до пяти минут пройдет на участке от Звонаревского переулка до Сандуновского переулка с 20:00 2 сентября до 02:00 3 сентября", - говорится в сообщении.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям быть внимательными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.