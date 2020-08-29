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Пандемия COVID-19

В Москве подтвердились 677 новых случаев заражения коронавирусом

Все пациенты находятся под медицинским наблюдением

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки в Москве составило 677. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"В столице подтверждено 677 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за неделю сократилось на более чем 22% за два месяца. Из новых выявленных случаев 8,7% составляют люди старше 80 лет, 10,2% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

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