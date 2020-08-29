Цикл лекций об истории парковых ансамблей стал доступен на медиаплатформе #Москвастобой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Цикл видеолекций "Что такое парк?" появился на медиаплатформе #Москвастобой. Историки, искусствоведы, архитекторы, а также руководители музеев расскажут посетителям об истории парковых ансамблей разных стран, обсудят вопросы экологии и развития зеленых территорий в современных мегаполисах, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На медиаплатформе #Москвастобой появились девять видеороликов цикла "Что такое парк?". Это проект музея-заповедника "Царицыно", в котором участвуют историки, искусствоведы, писатели, архитекторы, а также руководители музеев-заповедников и ботанических садов. Слушателям также расскажут, чем национальный парк отличается от природного заказника и заповедника", - говорится в сообщении.

В одном из роликов директор музея-усадьбы "Кусково" Сергей Авдонин расскажет об истории зеленой территории, а также познакомит с самыми интересными экспонатами музея, коллекция которого насчитывает 50 тыс. предметов. Доктор искусствоведения и ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский объяснит, чем регулярный парк отличается от пейзажного. О мифах и легендах, связанных с парками, расскажет специалист по фольклористике Никита Петров.

"Узнать о немецком парке, об архитектуре поздней английской готики и о том, как геополитика XIX века повлияла на облик садов и парков того времени, можно из лекции писателя и телеведущего Олега Шишкина. Искать баланс между красотой и экологичностью в ландшафтном дизайне научит Йонас Эггер - основатель первого швейцарского бюро ландшафтной архитектуры в России Greenhance", - уточняется на портале.

Кроме того, на платформе #Москвастобой можно узнать, чем заняться в музее-заповеднике "Царицыно", как посетить большую обзорную онлайн-экскурсию и оценить выставку "Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия".