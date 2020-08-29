Из бутика в центре Москвы похитили свадебные платья на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Свадебные платья и аксессуары на сумму в почти 3,5 млн рублей похищены из бутика в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Происшествие произошло 31 июля, но уголовное дело было заведено в пятницу. В полицию обратилась арендатор помещения под свадебный бутик на Гончарной набережной. Она рассказала, что неизвестный, представившись представителем арендатора, забрал ключи, закрыл помещение, установил сигнализацию и попросил ее покинуть помещение. Позже женщина не досчиталась товара.

"В точно неустановленное время, но не позднее 23:00 31 июля из свадебного бутика неизвестный совершил кражу свадебных и вечерних платьев и аксессуаров к ним в количестве 99 штук. Материальный ущерб составил 3 млн 467 тыс. 728 рублей", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ведется розыск преступников.