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Пандемия COVID-19

Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 в Москве за две недели составил 0,26%

Показатель сократился больше чем на 10% за три недели

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Среднее число новых случаев заражения коронавирусом за неделю уменьшилось на 22,5% за два месяца, а среднесуточный темп прироста за последние две недели составил 0,26%. Об этом ТАСС сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в субботу.

"Ситуация с коронавирусом в Москве остается стабильной. Основной показатель стабильности, согласно критериям Роспотребнадзора, - среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве. За последние две недели он составляет 0,26%", - сказали в штабе.

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Там напомнили, что критерий был утвержден почти два месяца назад и дает более четкую и объективную картину эпидемиологической ситуации в городе. За три недели этот показатель сократился больше чем на 10%.

Кроме того, среднее число новых случаев за неделю уменьшилось на 22,5% за два месяца. Москва продолжает возвращаться к нормальной жизни, и 1 сентября во всех столичных школах начнется учеба в традиционном очном формате.

"Также к оказанию плановой помощи вернулись стационары, большинство переоборудованных под КТ-центры поликлиник, в обычном режиме с соблюдением мер безопасности работают центры госуслуг", - добавили в штабе.

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