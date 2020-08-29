В Москве раньше срока завершат ремонт Большого Каменного моста

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ремонт объекта культурного наследия - Большого Каменного моста в Москве, начавшийся в июле текущего года, завершится раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Петр Бирюков, который лично проконтролировал ход работ.

"Все объекты мы выполняем досрочно, и работы по ремонту Большого Каменного моста также планируем завершить раньше запланированного срока. Мы приступили в июле текущего года, по нормативу надо сделать его до декабря 2021 года. Графики сжатые, но организованы таким образом, чтобы сделать ремонт значительно раньше", - сказал он.

Сейчас движение по мосту осуществляется по четырем из восьми полос. По словам Бирюкова, главным критерием работ является особое внимание к сооружению как к объекту культурного наследия города. В связи с этим там помимо профильных специалистов работают реставраторы. "Как и Большой Москворецкий мост, мы все элементы нумеруем, все считаем, при необходимости реставрируем", - уточнил он.

Отремонтированный почти на год раньше запланированного Большой Москворецкий мост и Большой Каменный мост, где сейчас ведутся работы, находятся в ведении предприятия "Гормост", как и большинство других столичных мостов.

Заммэра добавил, что уже отремонтированы мосты через Москву-реку в районе Братеево.

"Создана целая отрасль, методика, привлечены уникальные специалисты, проектировщики. Основные сооружения на сегодняшний день разбираются и собираются. Были привлечены специалисты из Белгородской, Воронежской областей, где на заводах изготавливаются крупные мостовые балки, все это доставляется в собранном виде, и мы на месте монтируем", - сказал заммэра, отметив, что помимо технических процессов, особое внимание также уделяется подсветке и архитектурно-художественному оформлению.