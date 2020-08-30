В Москве в воскресенье ожидается облачная погода и до 25 градусов тепла

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днем в городе температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 17 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба", - говорится в сообщении.

По данный Гидрометцентра, в Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.

На 30 августа Гидрометцентр России объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с ветром, дождем и грозой.