Один человек получил ножевое ранение в ходе конфликта у метро "Кунцевская" в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами закончился поножовщиной возле метро "Кунцевская" на западе Москвы, в результате один из них госпитализирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, вечером в субботу в службу "02" поступило сообщение о ножевом ранении. Прибыв на место, полицейские увидели на пересечении Кастанаевской улицы с Рублевским шоссе у станции метро "Кунцевская" 32-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота.

"Установлено, что неизвестный в ходе конфликта нанес [потерпевшему] не менее одного удара, предположительно, ножом <...>, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).