Станцию московского метро "Лианозово" планируют открыть в 2022 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена запланировано ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"На днях присвоили имя "Лианозово" будущей станции метро на Дмитровском шоссе недалеко от МКАД. <…> Открытие станции запланировано на 2022 год. С запуском метро уютный зеленый район Лианозово станет еще привлекательнее для людей", - написал Собянин.

Строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро от "Селигерской" до станции "Физтех" не прекращалось в Москве во время пандемии коронавируса, заявил Собянин.

Кроме этого, он отметил, что около строящейся станции в пешей доступности находятся жилые кварталы Лианозова и Дмитровского района, жители которых тратят лишние 15-20 минут, чтобы добраться до станции метро "Алтуфьево".

"Жемчужина района - старинная усадьба Алтуфьево. Несколько лет назад мы привели в порядок ее парк, теперь запланировали реставрацию самой усадьбы", - добавил Собянин.

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году. Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В составе этого участка будут открыты три станции: "Улица 800-летия Москвы" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.