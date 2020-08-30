Участком Солнцевской линии метро Москвы воспользовались 54 млн пассажиров за два года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Около 54 млн пассажиров воспользовались станциями столичного метрополитена от "Мичуринского проспекта" до "Рассказовки" Солнцевской линии за два года работы этого участка. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"Два года назад открылись новые станции Солнцевской линии мосметро: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Последняя стала самой популярной - приняла уже 11 млн пассажиров. Все вместе - 54 млн", - написал мэр.

Он отметил, что для жителей Новой Москвы открытие участка Солнцевской линии стало особенным событием, так как 600 тыс. человек начали экономить на дороге около часа. Кроме этого, ввод нового участка позволил разгрузить станции Сокольнической ветки и центральных пересадочных станций.