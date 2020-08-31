Дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы отреставрируют по итогам аукциона

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работы по реставрации Дома купца Виноградова на юго-востоке Москвы проведет арендатор, которого определят по итогам торгов в конце сентября, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Дом купца Виноградова сдадут в аренду на 10 лет. Победитель аукциона возьмет на себя обязательство по его сохранению", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, победитель аукциона разработает проектную документацию по сохранению и приспособлению объекта для современного использования. Работы должны будут выполнены за три года. Кроме этого, ему предстоит проводить ремонт здания в течение всего срока аренды.

"Дом купца Виноградова остро нуждается в проведении комплексной реставрации. Именно этим предстоит заняться победителю торгов. Поскольку он является признанным памятником архитектуры, все работы по возвращению дому исторического облика должны быть проведены строго в соответствии с согласованной документацией и под контролем Мосгорнаследия", - отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В свою очередь глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что принять участие в аукционе смогут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Он уточнил, что площадь здания составляет более 530 кв. метров. Объект находится в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава".

Заявки на участие в аукционе принимают до 18 сентября. Торги пройдут 24 сентября.

Дом купца Дмитрия Виноградова - один из образцов деревянного зодчества конца XIX века. Его построили в 1880 году, он принадлежал купцу второй гильдии и старообрядцу Дмитрию Виноградову, владельцу чугунолитейного завода на Крутицах. До 1917 года дом был в собственности у купеческой семьи. В 2019 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.