{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дом купца Виноградова на юго-востоке Москвы отреставрируют по итогам аукциона

Победитель аукциона должен выполнить ремонт в течение трех лет, а также проводить ремонт здания во время всего срока аренды

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работы по реставрации Дома купца Виноградова на юго-востоке Москвы проведет арендатор, которого определят по итогам торгов в конце сентября, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Дом купца Виноградова сдадут в аренду на 10 лет. Победитель аукциона возьмет на себя обязательство по его сохранению", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, победитель аукциона разработает проектную документацию по сохранению и приспособлению объекта для современного использования. Работы должны будут выполнены за три года. Кроме этого, ему предстоит проводить ремонт здания в течение всего срока аренды.

"Дом купца Виноградова остро нуждается в проведении комплексной реставрации. Именно этим предстоит заняться победителю торгов. Поскольку он является признанным памятником архитектуры, все работы по возвращению дому исторического облика должны быть проведены строго в соответствии с согласованной документацией и под контролем Мосгорнаследия", - отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В свою очередь глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что принять участие в аукционе смогут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Он уточнил, что площадь здания составляет более 530 кв. метров. Объект находится в шаговой доступности от станций метро "Пролетарская" и "Крестьянская Застава".

Заявки на участие в аукционе принимают до 18 сентября. Торги пройдут 24 сентября.

Дом купца Дмитрия Виноградова - один из образцов деревянного зодчества конца XIX века. Его построили в 1880 году, он принадлежал купцу второй гильдии и старообрядцу Дмитрию Виноградову, владельцу чугунолитейного завода на Крутицах. До 1917 года дом был в собственности у купеческой семьи. В 2019 году его признали объектом культурного наследия регионального значения.

Теги
Россия
На юге Москвы у москвички украли автомобиль Lexus за 7,6 млн рублей
Полиция начала проверку
Читать полностью