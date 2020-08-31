Московский зоопарк стал самой популярной площадкой у участников программы "Миллион призов"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москвичи, принимающие участие в программе "Миллион призов", чаще всего выбирали Московский зоопарк, на его посещение горожане потратили свыше 1,2 млн баллов, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"Московский зоопарк стал самой популярной культурной площадкой среди участников программы "Миллион призов". На его посещение потратили более 1,2 миллиона баллов (1 528 сертификатов)", - говорится в сообщении.

Вторым по популярности стал музей заповедник "Царицыно". Жители активировали более 660 сертификатов на более 588 тыс. баллов. Третье место занял музей-заповедник "Измайлово". Победители программы потратили на посещение музея свыше 233 тыс. баллов.

В программе "Миллион призов" приняли участие москвичи, пришедшие на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Для горожан было подготовлено 2 млн сертификатов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов, один балл равен одному рублю. Их можно обменять на бонусы и скидки в крупных торговых сетях, кафе и ресторанах, а также использовать для оплаты городских сервисов или направить на благотворительность.

Кроме этого, присоединиться к программе "Миллион призов" в сентябре смогут жители районов Марьино и Бабушкинский, принявшие участие в выборах депутатов муниципальных округов в сентябре.