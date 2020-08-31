Застройщик планирует начать подготовку котлована на месте киноцентра "Соловей" в октябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Разработка котлована для нового объекта на месте киноцентра "Соловей" может начаться в начале октября после завершения сноса старого здания и вывоза строительного мусора. В новом здании предусмотрена трехэтажная подземная парковка, сообщил ТАСС в понедельник гендиректор АО "Специализированный застройщик "Киноцентр" Олег Сонин.

"Сейчас "вытаскиваем" подземную часть, что было в стилобате, а наземную снесли полностью. Где-то в начале октябре уже будет котлован, стены в грунте. <…> Котлован будет соответствующим, под будущую подземную парковку в три этажа", - сказал Сонин.

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались 4 декабря прошлого года. Ранее сообщалось, что на его месте построят комплекс апартаментов с кинозалами.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году и являлся одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Он проработал 30 лет. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство на месте киноцентра гостиницы. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса киноцентра.

28 ноября бенефициар киноцентра Вадим Меркин впервые публично заявил, что изначально приобрел здание для его последующего сноса, так как оно не соответствует требованиям пожарной безопасности. При этом он планирует возвести на его месте новое строение, в котором будут также расположены кинозалы.