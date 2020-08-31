Пробки в Москве достигли 8 баллов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее вечером накануне первого дня в новом учебном году.

По данным на 18:55 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Раушской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспектах Мира и Академика Сахарова, Волоколамском, Ленинском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также местами на МКАД.

Как отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта, начались ремонтные работы на некоторых магистралях. "На новых участках начали проводить дорожные работы - [внутренняя и внешняя сторона] 15 км МКАД и Нижегородская эстакада. В этих местах будет плотно. Учитывайте при планировании поездок", - предупредили в пресс-службе.

Там также добавили, что дорожные работы в понедельник проводятся на обеих сторонах ТТК на Киевском путепроводе, внутренней стороне ТТК на Рижской эстакаде, Волоколамском шоссе, 68-м км МКАД, участке проспекта Мира на Северянинском путепроводе, Большом Каменном мосту, внешней стороне 41 км МКАД.

В новость внесены изменения (19:27 мск) - добавлены 4 и 5 абзацы.